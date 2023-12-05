Никогда так не делайте: почему опасно хранить деньги в чехле телефона

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 17 0

Деньги под чехлом смартфона могут загореться от тепла процессора

Никогда так не делайте: почему опасно хранить деньги в чехле телефона

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Эти знания могут однажды спасти вам жизнь.

Многие пользователи смартфонов привыкли использовать чехол гаджета как дополнительный карман. В пространство позади трубки они кладут деньги, фотографии, банковские карточки, однако это может быть очень опасно.

Издание utro.ru пишет, что на видео, которое недавно стало популярным в интернете, показано, что процессор телефона является источником тепла, которое выделяется и накапливается в момент работы гаджета. В замкнутом пространстве чехла может стать настолько горячо, что его содержимое просто вспыхнет, повредив телефон, а в худшем случае — и его владельца.

Неожиданное возгорание в кармане можно заметить не сразу. Огонь способен мгновенно перекинуться на легковоспламеняющуюся синтетическую ткань одежды и нанести серьезный вред здоровью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мобильные телефоны влияют на детей.

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