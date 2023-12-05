Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 44 0

В частности, индексация затронет минимальный размер пенсии. Какой она будет в 2024 году?

Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат

Фото: Белкин Алексей / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

В Москве проведут индексацию ряда социальных выплат — единовременных и ежемесячных. О таком решении в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В частности, индексация затронет минимальный размер пенсии. С 1 января, по решению Собянина, выплата будет увеличена до 24 500 рублей.

Власти Москвы также проиндексируют социальные выплаты многодетным семьям; детям и родителям погибших военнослужащих; семьям, воспитывающим детей-инвалидов или инвалидов с детства; студенческим и приемным семьям; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; ветеранам Великой Отечественной войны и участникам обороны Москвы; юбилярам супружеской жизни; долгожителям и другим льготным категориям горожан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России принят закон, по которому в 2024 году зарплаты и пенсии военным и сотрудникам правоохранительных органов будут проиндексированы на 4,5%. Указанные изменения также были учтены в федеральном бюджете на 2024–2026 годы.

-10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
90.67
0.91 98.58
0.67
Как женить на себе Овна: ТОП-5 правил для женщин

Последние новости

16:25
Бывшие заложницы ХАМАС о нахождении в плену в секторе Газа: «Важна каждая минута»
16:23
Никогда так не делайте: почему опасно хранить деньги в чехле телефона
16:10
Автобусы-призраки: как в Петербурге устроен рынок «серых» перевозок
16:01
Москалькова прокомментировала сообщения о госпитализации
15:58
Гулял по ночам: в Эрмитаже обнаружили таинственного посетителя
15:56
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете «наливаек»

Сейчас читают

Больше не Буланова: певица официально объявила о перемене фамилии в паспорте
Путин включен в шорт-лист кандидатов Time на звание «Человека года»
Абдулов, Янковский, Леонов, Караченцов и Джигурда: опубликовано редкое видео куйбышевского «матча века» с легендарными артистами
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд