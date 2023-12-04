Полный список: кому в России проиндексируют зарплаты в 2024 году

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 62 0

Зарплаты военным и правоохранителям проиндексируют на 4,5% в 2024 году

Полный список: кому в России проиндексируют зарплаты в 2024 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ИННА СЕЛИНА

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Кто может рассчитывать на улучшение благосостояния в ближайшем будущем?

В России принят закон, по которому в 2024 году зарплаты и пенсии военным и сотрудникам правоохранительных органов будут проиндексированы на 4,5%. Указанные изменения также были учтены в федеральном бюджете на 2024–2026 годы.

Кому еще повысят зарплату, рассказывает издание URA.RU. Так, с нового года планируется индексация оклада бюджетников.

Работникам госучреждений в таких сферах, как образование, здравоохранение, соцобеспечение, культура и наука, увеличат заработную плату на 9,8%. При этом с 1 октября зарплата прочих сотрудников бюджетных организаций повысится на 4,5%.

Индексация зарплат медицинских работников в 2024 году

Отмечается, что размер оплаты труда вырастет у 901,6 тысячи граждан, занятых в сфере медицины. На эти цели будет выделено 96,3 миллиарда рублей.

Из них 44,8 миллиарда — для врачей, 37 миллиардов — для врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 2,7 миллиарда — для младшего медперсонала и 1,6 миллиарда — для врачей скорой помощи.

Индексация зарплат чиновников в 2024 году

В будущем году зарплаты судей, госслужащих, депутатов Госдумы и ряда сотрудников федеральных органов исполнительной власти «заморозят» до 1 января 2025 года. Но данное ограничение не коснется военных и представителей силовых ведомств — эта мера должна привести к экономии в размере 36 миллиардов рублей.

Зарплаты военнослужащих и полицейских в 2024 году

Зарплаты военнослужащих с 1 октября 2024 года будут зависеть от звания, должности и выслуги лет, а денежное довольствие увеличится на 4,5%. Участники спецоперации получат повышение до 210 тысяч рублей в месяц.

Полицейским также проиндексируют зарплаты. Рост составит 4,5% — причем с 1 октября 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал, как доход пенсионеров пересчитают с 1 декабря.

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Полный список: кому в России проиндексируют зарплаты в 2024 году

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