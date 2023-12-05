Суд продлил арест бывшему замглавы Минцифры Паршину до весны 2024 года

Домашний арест экс-замглавы Минцифры России Максима Паршина продлен до весны 2024 года. Решение вынес Басманный суд Москвы.

Судья постановил, что Паршин проведет под домашним арестом до 12 марта 2024 года. Аналогичное решение по ходатайству следствия было вынесено в отношении предпринимателя Александра Моносова.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин был задержан 13 июля по подозрению в коррупции. Чиновник был уволен со своего поста 21 июля.

Басманный районный суд Москвы отправил Паршина под домашний арест.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российского бизнесмена и бенефициара лопнувшего банка «Югра» Алексея Хотина требуют приговорить в девяти годам и десяти месяцам колонии по делу о хищении миллиардов.