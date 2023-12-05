Суд продлил арест бывшему замглавы Минцифры Паршину до весны 2024 года

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 22 0

В настоящее время экс-чиновник уволен со своего поста и проходит по уголовному делу.

Суд продлил арест бывшему замглавы Минцифры Паршину до весны 2024 года

Фото: Пресс-служба Басманного суда / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Домашний арест экс-замглавы Минцифры России Максима Паршина продлен до весны 2024 года. Решение вынес Басманный суд Москвы.

Судья постановил, что Паршин проведет под домашним арестом до 12 марта 2024 года. Аналогичное решение по ходатайству следствия было вынесено в отношении предпринимателя Александра Моносова.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максим Паршин был задержан 13 июля по подозрению в коррупции. Чиновник был уволен со своего поста 21 июля.

Басманный районный суд Москвы отправил Паршина под домашний арест.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российского бизнесмена и бенефициара лопнувшего банка «Югра» Алексея Хотина требуют приговорить в девяти годам и десяти месяцам колонии по делу о хищении миллиардов.

-10° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
90.67
0.91 98.58
0.67
Как женить на себе Овна: ТОП-5 правил для женщин

Последние новости

17:52
Когда жизнь — гонка: как побороть синдром завышенных ожиданий
17:49
«Ни одного русского»: чему американские генералы научили ВСУ в 2022 году
17:44
Петербург наградили за экспозицию на выставке-форуме «Россия»
17:39
Эстетика наших бабушек: почему все вокруг носят меховые шапки
17:30
Суд продлил арест бывшему замглавы Минцифры Паршину до весны 2024 года
17:23
Разбивали друг о друга предметы: чем завершился многолетний конфликт Гузеевой и Харламова

Сейчас читают

Больше не Буланова: певица официально объявила о перемене фамилии в паспорте
Путин включен в шорт-лист кандидатов Time на звание «Человека года»
Абдулов, Янковский, Леонов, Караченцов и Джигурда: опубликовано редкое видео куйбышевского «матча века» с легендарными артистами
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд