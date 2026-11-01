Путин поздравил работников ФССП с Днем судебного пристава

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 41 0

Президент отметил, что коллектив службы — это команда настоящих профессионалов.

Путин поздравил работников ФССП с Днем судебного пристава

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Президент России Владимир Путин направил поздравление государственным служащим, работникам и ветеранам Федеральной службы судебных приставов. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

В обращении глава государства поздравил сотрудников ведомства с профессиональным праздником — Днем судебного пристава. Путин отметил, что за прошедшие годы ФССП России проделала большую, содержательную работу, направленную на совершенствование отечественной правовой системы, реализацию государственной политики в сфере исполнения судебных актов, укрепление принципов справедливости и равенства перед законом.

«Подчеркну, коллектив Федеральной службы судебных приставов — это команда настоящих профессионалов, которые глубоко понимают важность стоящих перед ними задач, опираются на опыт и традиции ветеранов, уделяют приоритетное внимание внедрению передовых технологий и лучших управленческих практик», — приводит его слова телеканал.

По словам президента, такой ответственный труд требует не только высокой компетентности и разносторонней подготовки, но и безупречных личных качеств, чуткого и внимательного отношения к людям. Путин выразил убеждение, что сотрудники службы и впредь будут действовать четко и эффективно.

Глава государства пожелал работникам и ветеранам ФССП успехов на благо Отечества и народа.

Ранее 5-tv.ru сообщал о поздравлении, направленном Владимиром Путиным Игорю Бутману. Художественный руководитель Академии джаза и народный артист России отмечает 65-летие, и по этому случаю глава государства направил ему телеграмму. В поздравлении президент указал, что юбиляр пользуется высоким и заслуженным признанием. По оценке российского лидера, Бутмана ценят как одаренного музыканта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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