Российского бизнесмена Хотина требуют приговорить почти к 10 годам колонии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 35 0

С 2019 года миллиардер находится под арестом и проходит по двум уголовным делам.

Российского бизнесмена Хотина требуют приговорить почти к 10 годам колонии

Фото: Михаил Почуев / ТАСС; 5-tv.ru

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Российского бизнесмена и бенефициара лопнувшего банка «Югра» Алексея Хотина требуют приговорить в девяти годам и десяти месяцам колонии по делу о хищении миллиардов. Об этом сообщает Замоскворецкий суд Москвы.

«В ходе прений сторон в Замоскворецком суде Москвы гособвинитель попросил назначить Хотину девять лет и десять месяцев колонии», — передает ТАСС.

С 2019 года Алексей Хотин находится под арестом. В мае суд обязал его заплатить более 192 миллиардов рублей в качестве возмещения вреда по неуплате налогов. Прокуратура тогда установила, что группа компаний «Русь-Ойл» прибегала к схемам, которые помогали уйти от налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Хотин проходит еще по другому делу: о растрате более 23 миллиардов рублей у банка «Югра».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гособвинитель запросил экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову 19 лет и шесть месяцев лишения свободы, а также штраф в размере 470 миллионов рублей по делу о хищениях.

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