Львова-Белова сообщила о возвращении из России на Украину шести детей

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28 0

Киев напрасно обвиняет российскую строну в том, что она не передает детей.

Львова-Белова сообщила о возвращении из России на Украину шести детей

Фото: Афонина Елена / ТАСС

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Уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова рассказала о возвращении украинских детей на Родину из России. По ее словам, шесть несовершеннолетних были воссоединены с близкими, в частности с матерями.

«Активно участвуем в воссоединении и при этом слышим постоянно с украинской стороны обвинения о том, что мы не передаем детей», — отметила Львова-Белова в беседе с «Известиями».

По словам уполномоченного по правам ребенка, на территориях РФ дети были с родственниками. Их возвращению содействовал комитет Красного Креста и посольство Катара.

Российский омбудсмен добавила, что Москва и далее планирует продолжать работу над возвращением детей на Украину.

Ранее 5-tv.ru писал, что Львова-Белова вернула в Россию 34 ребенка из лагерей беженцев в Сирии. Проведенная операция стала не первой на счету российских властей: всего с 2018 года с семьей воссоединилось более 500 детей.

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