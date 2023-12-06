Александр Лазарев станет главным режиссером Театра Российской армии

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 105 0

Должность оставалась вакантной с 2020 года.

Александр Лазарев станет главным режиссером Театра Российской армии

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Главным режиссером Театра Российской армии будет назначен народный артист РФ Александр Лазарев. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Отмечается, что актер вступит в должность уже в ближайшее время. Позднее данную информацию подтвердили в пресс-службе Минобороны России.

Известно, что в 2022 году предложение занять эту должность поступило сербскому режиссеру Эмиру Кустурице. Однако он согласился лишь поставить несколько спектаклей для театра.

Александр Лазарев родился в 1967 году в Москве в семье известных актеров — Светланы Немоляевой и Александра Лазарева-старшего.

Актерская карьера Лазарева-младшего началась в 12 лет. Тогда он вышел на сцену Московского академического театра имени Маяковского и исполнил роль в постановке «Леди Макбет Мценского уезда».

После окончания Школы-студии МХАТ он примкнул к труппе «Московского государственного театра имени Ленинского комсомола» (сейчас «Ленком Марка Захарова». — Прим. ред.). По сей день он служил театру и был одним из его ведущих актеров. Также занимался постановками.

Ранее, с 1995 по 2020 год, должность главного режиссера Театра Российской армии занимал Борис Морозов. Однако последние три года главного режиссера у театра не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что Александр Лазарев представил зрителю спектакль «Бег» на сцене «Ленкома».

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