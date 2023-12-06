Пилотам севшего в поле самолета под Новосибирском предложили уволиться

Командиру воздушного судна и второму пилоту «Уральских авиалиний» Сергею Белову и Эдуарду Семенову, благополучно посадившим самолет в пшеничное поле под Новосибирском, предложили уволиться по собственному желанию. Об этом «Известиям» рассказали родственники пилотов.

В руководстве на прошлой неделе попросили Белова и Семенова написать заявления по собственному желанию без объяснения причин. Их родственники рассказали, что те не стали ничего писать.

Супруга Семенова написала обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой не увольнять пилотов, которые «совершили невозможное», посадив борт так, чтобы никто из пассажиров не пострадал. Она отметила, что сегодня пилотов многие эксперты ругают, якобы они совершили ошибку.

«А есть хоть один человек на нашей планете Земля, кто ни разу не ошибался? Позавчера моему мужу предложили уволиться по собственному желанию. Вчера это же предложение поступило Сергею Белову. Я считаю, что это несправедливо», — указано в обращении супруги Семенова.

Между тем «Известия» направили запрос в «Уральские авиалинии».

Напомним, 12 сентября, самолет «Уральских авиалиний» выполнял рейс по маршруту Сочи — Омск. На его борту было 159 пассажиров. Незадолго до посадки экипаж подал сигнал тревоги из-за отказа гидравлической системы. Как прошла аварийная посадка рейса — читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росавиация завершила расследование посадки самолета в поле под Новосибирском.