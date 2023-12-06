Ради котиков: россиянка за гроши продала редкую книгу 1966 года

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 30 0

Жительница Тюмени продала редкую книгу 1966 года за 250 рублей ради котов

Ради котиков: россиянка за гроши продала редкую книгу 1966 года

Фото: www.globallookpress.com / D. Eid

Читайте нас в: Дзен Новости

Кто же стал обладателем столь ценного экземпляра?

Жительнице Тюмени пришлось продать редкое издание художественного альбома картин Дрезденской галереи за копейки, чтобы купить корм котам. Об этом сообщает издание URA.RU.

Покупатель на вещь со столь привлекательной ценой нашелся очень быстро. Владелица просила за книгу лишь 250 рублей — цена этого издания у букинистов выше в 15 раз.

«Я выставила книгу в конце ноября, а в начале декабря ее уже купили. Продала так дешево, за 250 рублей, чтобы получить копеечку на корм котам и книгу заодно в добрые руки пристроила», — поделилась женщина.

Кто стал новым обладателем книги, и в каком городе она теперь, героиня истории предпочла не раскрывать. Издание «Die Dresdner Galerie» («Старые мастера в Дрезденской галерее») 1966 года выпуска уникально тем, что этих книг осталось мало как в России, так и в Европе.

Напечатана она на немецком языке, содержит свыше 100 цветных и черно-белых гравюр всемирно известных художников, в том числе - Рембрандта, Рубенса, Боттичелли и других. У книготорговцев такое издание стоит около четырех тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, сколько стоит копия сообщения Колумба об открытии Америки.

-15° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
91.58
0.91 99.13
0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 декабря для всех знаков зодиака

Последние новости

13:53
Времен Золотой Орды: в России откопали древний алтарь для жертвоприношений
13:42
Муж, отец и лидер нации: как слезы Ким Чен Ына могут повлиять на имидж политика
13:39
В России задержаны подозреваемые в убийстве советника министра путей сообщения
13:26
Ради котиков: россиянка за гроши продала редкую книгу 1966 года
13:13
Их нравы: странные традиции на Новый год в разных странах
13:00
«Кричала по ночам»: как умершая Людмила Барыкина лишилась ноги

Сейчас читают

Венесуэла объявит часть Гайаны своим штатом: нефтекомпаниям поставили ультиматум
Западные СМИ сообщили о возможной смерти экс-главы МИД Китая Цинь Гана
Касается России и США: что предсказали «Симпсоны» на 2024 год
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд