Письмо, изменившее мир: сколько стоит копия сообщения Колумба об открытии Америки

Редкий латинский перевод письма датирован 1493 годом, уже после возвращения путешественника в Европу.

Копия письма Христофора Колумба об открытии Америки выставлена на аукционе Christie's. За уникальный лот — самое раннее письменное свидетельство о великом географическом открытии — планируется выручить полтора миллиона долларов. Редкий латинский перевод письма датирован 1493 годом, уже после возвращения путешественника в Европу.

Послание адресовано казначею короля Испании и напечатано на старинном станке. В документе Колумб сообщает, что открыл «великое множество островов, населенных бесчисленными людьми». Биографы называют письмо — «первым отчетом о путешествии, которое реально изменило мир». Раритет почти столетие пролежал в частной коллекции в Швейцарии.