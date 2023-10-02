Письмо, изменившее мир: сколько стоит копия сообщения Колумба об открытии Америки

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Копия письма Колумба об открытии Америки выставлена на аукцион Christie's

Фото, видео: www.globallookpress.com / olf; 5-tv.ru

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Редкий латинский перевод письма датирован 1493 годом, уже после возвращения путешественника в Европу.

Копия письма Христофора Колумба об открытии Америки выставлена на аукционе Christie's. За уникальный лот — самое раннее письменное свидетельство о великом географическом открытии — планируется выручить полтора миллиона долларов. Редкий латинский перевод письма датирован 1493 годом, уже после возвращения путешественника в Европу.

Послание адресовано казначею короля Испании и напечатано на старинном станке. В документе Колумб сообщает, что открыл «великое множество островов, населенных бесчисленными людьми». Биографы называют письмо — «первым отчетом о путешествии, которое реально изменило мир». Раритет почти столетие пролежал в частной коллекции в Швейцарии.

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