Исчезновение Газы: ЦАХАЛ отчитался об уничтожении 250 объектов ХАМАС

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ЦАХАЛ отчитался об уничтожении 250 объектов ХАМАС

Фото, видео: Reuters / ISRAEL DEFENSE FORCES; 5-tv.ru

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Также истребители Израиля уничтожили две пусковые установки.

Армия Израиля заявила об уничтожении еще 250 объектов ХАМАС в секторе Газа, в том числе подземного тоннеля рядом со школой на севере анклава. Там, по сообщению военного ведомства, укрывался отряд боевиков.

А внутри самого учебного заведения нашли оружие и взрывчатку. Также истребители уничтожили две пусковые установки, которые накануне были использованы для ракетных залпов по центральному Израилю.

В то же время продолжаются интенсивные удары по Хан-Юнису на юге сектора Газа. Следуя инструкциям ЦАХАЛ, местные жители в страхе и под бомбежками перебираются в Рафах, среди беженцев много детей.

В окрестностях Рафаха образовался большой палаточный городок. Люди бежали туда семьями, бросив все имущество, они жалуются на невыносимые условия: им не хватает медикаментов, воды и еды, многие спят прямо на земле.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Израиль завершил операцию в Дженине.

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