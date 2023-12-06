Не без потерь: Израиль завершил операцию в Дженине

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Израиль завершил операцию в Дженине

Фото, видео: Reuters / RANEEN SAWAFTA; 5-tv.ru

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Войска покидают район после многочасовой силовой операции.

Израиль завершил штурм города Дженин на Западном берегу. Войска покидают район после многочасовой силовой операции.

По сообщениям палестинских агентств, в ходе рейда этой ночью пострадали семь мирных жителей, в том числе женщина и ребенок, 18 человек задержаны. С израильской стороны тоже не без потерь: одну из боевых машин подорвали — предположительно, на выезде из города.

А в Тель-Авиве двое местных жителей едва не лишились жизни, когда во время прогулки на них прямо посреди улицы упал осколок ракеты. Все обошлось легкими ранениями у одного из мужчин.

По Центральному Израилю из сектора Газа были выпущены десятки залпов. Многочисленные осколки находят на улицах, крышах домов и деревьях.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе боевых действий ЦАХАЛ удалось ликвидировать почти половину командиров ХАМАС. Армия Израиля публикует новые кадры туннелей под сектором Газа и фото из подземного бункера, на котором отмечены лидеры боевиков — утверждается, что многих на этом снимке уже нет в живых.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль перешел к третьей фазе наземной операции в секторе Газа.

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