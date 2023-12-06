Не без потерь: Израиль завершил операцию в Дженине
Израиль завершил операцию в Дженине
Фото, видео: Reuters / RANEEN SAWAFTA; 5-tv.ru
Войска покидают район после многочасовой силовой операции.
Израиль завершил штурм города Дженин на Западном берегу. Войска покидают район после многочасовой силовой операции.
По сообщениям палестинских агентств, в ходе рейда этой ночью пострадали семь мирных жителей, в том числе женщина и ребенок, 18 человек задержаны. С израильской стороны тоже не без потерь: одну из боевых машин подорвали — предположительно, на выезде из города.
А в Тель-Авиве двое местных жителей едва не лишились жизни, когда во время прогулки на них прямо посреди улицы упал осколок ракеты. Все обошлось легкими ранениями у одного из мужчин.
По Центральному Израилю из сектора Газа были выпущены десятки залпов. Многочисленные осколки находят на улицах, крышах домов и деревьях.
Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе боевых действий ЦАХАЛ удалось ликвидировать почти половину командиров ХАМАС. Армия Израиля публикует новые кадры туннелей под сектором Газа и фото из подземного бункера, на котором отмечены лидеры боевиков — утверждается, что многих на этом снимке уже нет в живых.
Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль перешел к третьей фазе наземной операции в секторе Газа.
Читайте также
92%
0.91 99.13
0.55
Нашли ошибку?