Принц Уильям и Карл III борются за корону: почему наследник хочет поскорее занять трон

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 33 0

Журналист Скоби: принц Уильям обвинил короля Карла III в некомпетентности

Принц Уильям и Карл III борются за корону: почему наследник хочет поскорее занять трон

Фото: www.globallookpress.com / Albert Nieboer

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Уступит ли действующий монарх место сыну?

Между королем Великобритании Карлом III и его наследником, принцем Уильямом, похоже, складываются непростые отношения. Об этом в своей книге рассказал журналист Омид Скоби, ссылаясь на источник, близкий к королевской семье.

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Как утверждает автор, по мнению принца Уильяма, монарх некомпетентен. И он претендует на его место — делает все, чтобы побыстрее занять трон, ведя «определенную игру».

Отмечается, что принц, конечно, с уважением относится к своему отцу, но вместе с тем видит его в качестве просто переходного монарха, который прокладывает дорогу его собственному правлению. У них кардинально разнятся взгляды и виды на будущее. Как предположил журналист, в предстоящие годы это может вылиться в серьезную проблему.

Как пишет The News International, королевский эксперт и писатель Клайв Ирвинг придерживается такого же мнения относительно взаимоотношений Карла III и принца Уильяма. По его словам, 75-летний монарх не смог общаться с общественностью так, как это делала его покойная мать Елизавета II за время своего правления.

«Глава государства должен присутствовать в жизни людей, пусть даже подсознательно. Ему не удалось совершить этот прорыв. Люди в значительной степени безразличны к его присутствию», — заключил Ирвинг.

Ранее 5-tv.ru писал, что принц Гарри надумал как можно скорее помириться с Карлом III.

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