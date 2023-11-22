Новая попытка: принц Гарри надумал как можно скорее помириться с Карлом III

Одного желания восстановить отношения с отцом наверняка будет недостаточно, ведь старший брат поставил ему условие. Какое?

После многолетней ссоры принца Гарри с королем Великобритании Карлом III первый надумал все же помириться с папой, и хочет в ближайшее время созвониться с ним. Об этом сообщила британское издание Daily Mirror, ссылаясь на приближенных к королевской семье источников.

Как стало известно, если принц Гарри все же позвонит папе, телефонный разговор станет уже вторым за месяц. Чуть более недели назад он общался уже с родным человеком и поздравлял Карла III с 75-летием. Однако даже придворные пока не понимают, удастся ли принцу Гарри наладить отношения с папой, ведь его старший брат — принц Уэльский Уильям — выдвинул свое условие для примирения родственников. По информации издания, принцу Гарри надо будет публично извиниться за откровенный рассказ об отношениях с семьей в автобиографической книге «Запасной».

К слову, отношения принца Гарри с семьей начали ухудшаться с 2020 года. Тогда он и его жена Меган Маркл потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул. В США пара приобрела дом в Санта-Барбаре. Со временем отношения Гарри и Меган с родственниками так и не наладились. В последние же месяцы скандал и взаимные претензии лишь усугубили ситуацию в королевской семье. Как дальше будут складываться отношения родственников — неизвестно.

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