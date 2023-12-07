Все обращения поступают в аналитический центр, где их распределяют по темам. Что больше всего волнует россиян?

Ровно неделя остается до прямой линии с Владимиром Путиным. В колл-центре приняли уже тысячи обращений. Задать вопрос можно на сайте Moskva-putinu.ru, и в соцсетях. И отправив СМС на номер 0-40-40 или позвонив на горячую линию. Телефон у волонтеров не молчит ни секунды.

«Все вопросы полностью пропускаем через себя, изначально люди говорят определенные фразы, мы переформулировали, они говорят: " Батюшки, как хорошо получается, я именно это и хотела сказать"», — говорит оператор, координатор „Молодежки народного фронта“ Дамир Нургалиев.

Все обращения поступают в аналитический центр, где их распределяют по темам. По словам волонтеров, вопросы самые разные. В основном звонят пенсионеры. Старшее поколение волнуют темы ЖКХ и социальных выплат.

В этом году отмечают активное участие жителей новых регионов. Есть звонки из Луганска, Донецка, Запорожской области. Людей интересует все, что связано с мирной жизнью. Например, работа поликлиник и других социальных учреждений.