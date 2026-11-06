Патриарх Иерусалимский предложил свою помощь в примирении народов России и Украины

В Кремле накануне говорили о примирении народов России и Украины. Все усилия для достижения этой цели прилагает патриарх Иерусалимский Феофил III. Он прибыл в Москву по приглашению патриарха Кирилла. А уже на встрече с Владимиром Путиным говорили об отношениях между нашими церквями и ситуации на Ближнем Востоке.

О значении этого диалога для православного мира — корреспондент «Известий» Александр Терехин.

Знак особого почета. Патриарх Кирилл приветствует предстоятеля Иерусалимской православной церкви на греческом. «Мегали хара» — великая радость. Не просто протокольная фраза, а символ особых теплых взаимоотношений.

В Москву Феофил III прибыл по приглашению патриарха Кирилла. На встрече с Владимиром Путиным они тоже вместе. Друг друга главы двух центров мирового православия называют не иначе как братьями.

«Рад вас приветствовать в России», — сказал президент России Владимир Путин.

Братьями почетный гость называет и народы России и Украины. Иерусалимский Патриарх предлагает свою помощь в достижении мира. Хотя для самой Святой земли времена тоже непростые.

«Мы действительно испытываем сейчас период самых разных вызовов, из-за политической ситуации число христиан в нашем регионе сокращается. Поэтому еще раз вам большое спасибо за вашу неизменную поддержку. Это является залогом сохранения святынь на Святой Земле, стабильности и мира в Иерусалиме и в целом в регионе Ближнего Востока», — сказал патриарх Иерусалимский Феофил III.

«На Святой земле расположено большинство православных святынь Ближнего Востока. И мы понимаем, что наши общие усилия, и наши, и ваши, направлены на сохранение исторического христианского присутствия в регионе, в регионе Ближнего Востока. Наша сотрудничество в этом смысле сегодня особенно востребованно», — сказал президент России Владимир Путин.

Традиционное место истоков христианства — Ближний Восток — сегодня испытывает сильнейшее сокращение православной общины. Усилия Иерусалимского патриархата направлены на сохранение святынь и укрепление веры. Феофил — тот, кто одним из первых принимает в Великую субботу Святой свет благодатного огня. Так и молитвы, звучащие сегодня у Гроба Господня, обращены к тому, чтобы свет веры и дальше озарял сердца миллионов по всему миру.

«Наша церковь находится в сложном регионе, когда требуется организованно возносить молитвы о том, чтобы продолжалось христианство на Ближнем Востоке. Мы являемся залогом того, чтобы Иерусалим оставался поликонфессиональным городом, мозаикой многих религий, которые там представлены, чтобы они существовали в мире и во взаимопонимании между друг другом. Тем самым мы демонстрируем такую модель взаимного уважения всему миру», — сказал патриарх Иерусалимский Феофил III.

Диалог в Кремле — важное доказательство: Москва сегодня важнейший центр мирового православия. Одна из миссий которого — обеспечение мира. И на Святой земле, и у собственных границ. Феофил подчеркнул это и добавил, что в его ежедневных молитвах звучат слова и за здравие Владимира Путина.

«Мы ежедневно молимся в Доме Господа о вас. Я лично вами восхищаюсь и ежедневно молюсь за ваше здоровье, за то, чтобы Господь вас просветил и вдохновил вас на решение всех этих задач, которые стоят перед вами», — сказал патриарх Иерусалимский Феофил III.

Вклад Иерусалимского патриарха отмечен и одной из важнейших государственных наград. Из рук Владимира Путина Феофил III получил орден Дружбы.

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