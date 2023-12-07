Подарок судьбы: как безграмотная бабушка получила роль в фильме Шукшина

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 169 0

Роль Куделихи в «Калине красной» исполнила безграмотная бабушка из деревни

Подарок судьбы: как безграмотная бабушка получила роль в фильме Шукшина

Фото: Ковтун Анатолий / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Женщина, как неожиданно выяснилось, обладала невероятной биографией.

В фильмах режиссера Василия Шукшина сыграло множество талантливых и профессиональных актеров. Однако во время съемок картины «Калина красная» роль Куделихи исполнила неграмотная деревенская бабушка Ефимия Быстрова.

Как так могло получится, рассказывает портал «Культурология». Изначально Куделиху должна была сыграть актриса Вера Марецкая, но она заболела.

Тогда режиссер и узнал про старушку, которая живет на окраине деревни Мериново, где велись съемки. Его поразило, насколько Быстрова оказалась схожа с Куделихой.

Кадр из х/ф «Калина красная». Режиссер: Василий Шукшин, 1973 г.

Камера ее снимала через окно, а заранее придуманные вопросы задавала актриса Лидия Федосеева. Это очень хорошо интегрировали в саму картину.

Оказалось, что четверо сыновей старушки погибли на войне, а пятый пропал без вести после того, как связался с плохой компанией. Женщина искала этого сына 18 лет, но так и не нашла.

Быстрова идеально вписалась в фильм вместе со своей историей жизни. После работы Шукшин починил избу новоиспеченной актрисе, дал ей дрова на зиму, обеспечил продуктами и оставил денег.

Затем старушка посчитала, что ее пропавший сын наконец-то нашелся. Она видела своего ребенка в режиссере — и даже рассказывала об этом соседям, а Шукшин продолжал ей ежемесячно высылать деньги.

После смерти режиссера старушка надела на себя черный платок и не снимала его до конца своих дней. Она умерла вскоре после Шукшина, дом Быстровой разграбили: воры думали, что тот отправлял ей миллионы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про взлеты и падения звезды фильма «Один дома» Маколея Калкина.

-11° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
92.78
1.20 100.14
1.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:14
Набиуллина предостерегла от «пути в тупик» из-за избытка льготных госпрограмм
16:55
В НАТО заявили о перехвате российских Су-30 истребителями F-16 над Балтикой
16:40
«Висит с 2017 года»: Кравец заявила, что Аллегрова обеднела и ходит в старье
16:26
Подарок судьбы: как безграмотная бабушка получила роль в фильме Шукшина
16:22
Не уберег сейф? Адвокат Жорин рассказал, что грозит отцу стрелявшей в Брянске девочки
16:11
Больше не тихая гавань: Путин заявил о действии в Европе принципа «свой-чужой»

Сейчас читают

Раскрыты подробности убийства экс-депутата Кивы
Оперировать страшно, не боятся только дураки: один из основателей кардиоцентра Сызрани спас тысячи жизней
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви
«Блажен, кто верует»: Лавров ответил Байдену на слова о возможности вернуть Крым

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам