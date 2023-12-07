Подарок судьбы: как безграмотная бабушка получила роль в фильме Шукшина

Женщина, как неожиданно выяснилось, обладала невероятной биографией.

В фильмах режиссера Василия Шукшина сыграло множество талантливых и профессиональных актеров. Однако во время съемок картины «Калина красная» роль Куделихи исполнила неграмотная деревенская бабушка Ефимия Быстрова.

Как так могло получится, рассказывает портал «Культурология». Изначально Куделиху должна была сыграть актриса Вера Марецкая, но она заболела.

Тогда режиссер и узнал про старушку, которая живет на окраине деревни Мериново, где велись съемки. Его поразило, насколько Быстрова оказалась схожа с Куделихой.

Кадр из х/ф «Калина красная». Режиссер: Василий Шукшин, 1973 г.

Камера ее снимала через окно, а заранее придуманные вопросы задавала актриса Лидия Федосеева. Это очень хорошо интегрировали в саму картину.

Оказалось, что четверо сыновей старушки погибли на войне, а пятый пропал без вести после того, как связался с плохой компанией. Женщина искала этого сына 18 лет, но так и не нашла.

Быстрова идеально вписалась в фильм вместе со своей историей жизни. После работы Шукшин починил избу новоиспеченной актрисе, дал ей дрова на зиму, обеспечил продуктами и оставил денег.

Затем старушка посчитала, что ее пропавший сын наконец-то нашелся. Она видела своего ребенка в режиссере — и даже рассказывала об этом соседям, а Шукшин продолжал ей ежемесячно высылать деньги.

После смерти режиссера старушка надела на себя черный платок и не снимала его до конца своих дней. Она умерла вскоре после Шукшина, дом Быстровой разграбили: воры думали, что тот отправлял ей миллионы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про взлеты и падения звезды фильма «Один дома» Маколея Калкина.