Постельная сцена в «Не могу сказать „прощай“» оказалась не игрой

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 37 0

То, что происходило на съемочной площадке, поразило многих. Как снимали интимные кадры в советском фильме?

Постельная сцена в «Не могу сказать „прощай“» оказалась не игрой

Фото: Кадр из х/ф «Не могу сказать „прощай“», реж. Борис Дуров, 1982 г.

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В фильме «Не могу сказать «прощай» есть постельная сцена. В кино часто можно встретить такое. Но для советских фильмов это было редкостью. Так еще и актер Сергей Варчук явно позволил себе лишнего — такие слухи ходили годами.

Если верить распространителям информации, партнерша Варчука по съемкам, актриса Татьяна Паркина, хоть и была готова к постельным сценам, но точно не ожидала, что коллега позволит себе лишнего.

Во момент съемки интимного момента Варчук прижимал к актрисе руки под одеялом. Он оправдывал это тем, что так момент станет более правдоподобным. Но такое совершенно не устраивало партнершу. Режиссер картины Борис Дуров тоже был в шоке от происходящего, пишет kinoafisha.

Когда руки актера оказывались не там, где нужно, постановщик картины повышал голос и требовал вернуть их на место. Эта съемка стала настоящим адом для Татьяны Паркиной.

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