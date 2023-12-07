Постельная сцена в «Не могу сказать „прощай“» оказалась не игрой

В фильме «Не могу сказать «прощай» есть постельная сцена. В кино часто можно встретить такое. Но для советских фильмов это было редкостью. Так еще и актер Сергей Варчук явно позволил себе лишнего — такие слухи ходили годами.

Если верить распространителям информации, партнерша Варчука по съемкам, актриса Татьяна Паркина, хоть и была готова к постельным сценам, но точно не ожидала, что коллега позволит себе лишнего.

Во момент съемки интимного момента Варчук прижимал к актрисе руки под одеялом. Он оправдывал это тем, что так момент станет более правдоподобным. Но такое совершенно не устраивало партнершу. Режиссер картины Борис Дуров тоже был в шоке от происходящего, пишет kinoafisha.

Когда руки актера оказывались не там, где нужно, постановщик картины повышал голос и требовал вернуть их на место. Эта съемка стала настоящим адом для Татьяны Паркиной.

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