Нереально вкусно: ТОП-10 рецептов блюд из фильмов и сериалов

Почувствуйте себя героем любимой франшизы — испеките домашнее печенье из сериала «Тед Лассо» или приготовьте трюфели с перчиком из фильма «Шоколад»!
Фото: Кадр из сериала «Твин Пикс», 1990 г.
Еда — неотъемлемая часть не только нашей жизни, но и популярной культуры. Многие блюда из фильмов и сериалов становятся культовыми и узнаваемыми по всему миру, а в последние годы авторы произведений и вовсе стали выпускать книги с рецептами по своим творениям. 5-tv.ru решил составить ТОП-10 закусок из фильмов и сериалов, которые сможет приготовить любой.
Домашнее печенье из сериала «Тед Лассо»
Вам понадобится:
- Сливочное масло — 200 граммов;
- Сахар — 100 граммов;
- Мука — 180 граммов;
- Миндальная мука — 50 граммов;
- Щепотка соли.
Способ приготовления:
Масло, сахар и соль необходимо взбить миксером, после чего добавить в полученную смесь просеянную муку и размешать до однородного состояния. Получившееся тесто выложите в небольшую форму, разровняйте поверхность и уберите в холодильник на 30-40 минут. По прошествии времени, поставьте тесто в разогретую до 180 градусов духовку, не забыв проткнуть заготовку вилкой, чтобы в процессе готовки из печенья вышел воздух. Через 20-25 минут, когда печенье приобретет золотистый цвет, вынимайте готовое блюдо и подавайте к столу.
Рам-дон (чапагури) из фильма «Паразиты»
Вам понадобится:
- Любая лапша быстрого приготовления со вкусами Чапагетти и Неогури;
- Говядина;
Способ приготовления:
Вскипятите воду в кастрюле, после чего добавьте в нее лапшу и овощи из пакетиков (важно не перепутать пакетик с овощами и пакетик со специями). Через две-три минуты слейте готовый бульон в пустую тару — он пригодится вам чуть позже. Нарежьте говядину кубиками и обжарьте на среднем огне. Верните бульон обратно в кастрюлю, добавьте в нее мясо и поставьте на огонь. Пока вода еще не нагрелась, добавьте в нее приправы из Чапагетти и половину пакетика приправы из Неогури (не перестарайтесь — эта приправа очень острая). Помешивайте содержимое кастрюли, пока соус не загустеет, после чего блюдо можно выкладывать на тарелки.
Сливочное пиво из книг и фильмов о Гарри Поттере
Вам понадобится:
- Молоко — один литр;
- Мороженое (пломбир) — 600 граммов;
- Карамельный соус — 50 миллилитров.
Способ приготовления:
Всего-навсего взбейте все компоненты в блендере до получения однородной массы. Истинные сластены могут добавить в напиток газировку «Крем-сода».
Трюфели с перчиком из фильма «Шоколад»
Вам понадобится:
- Какао-порошок — две чайные ложки;
- Пол-лимона;
- Молотый перец чили (на кончике чайной ложки);
- Сливки (33%) — 100 миллилитров;
- Темный шоколад — 200 граммов.
Способ приготовления:
Размельченный шоколад положите в сотейник и добавьте туда сливки. Поставьте смесь на средний огонь и помешивайте, пока она не закипит. Снимите с огня, добавьте перец и щепотку соли. Цедру лимона натрите на терке, после чего вместе с соком вмешайте в шоколадную смесь. Получившуюся массу выложите на противень и уберите в холодильник на полтора часа. Когда время истечет, смесь по консистенции будет напоминать пластилин — вылепите из нее шарики, а после обваляйте их в какао. Можно пробовать!
Японский чизкейк из аниме «Унесенные призраками»
Вам понадобится:
- Сливочный сыр — 130 граммов;
- Сливочное масло — 15 граммов;
- Молоко — 50 миллилитров;
- Яйца — три штуки;
- Сахар — 50 граммов;
- Ванильный сахар — 10 граммов;
- Пшеничная мука — 30 г
- Кукурузный крахмал — 15 г
Способ приготовления:
В первую очередь, вам понадобится водяная баня. На ней вам необходимо нагреть сыр с маслом, после чего взбить их до однородной массы венчиком и оставить остывать. Параллельно с этим, вам нужно будет желтки от белков, которые потребуется взбить с сахаром. В остывшую смесь сыра и масла добавьте желтки, а после медленно и хорошенько помешивая влейте белки. Добавьте муку и кукурузный крахмал. Снова тщательно перемешайте.
Разогреваем духовку до 160 градусов. Форму для выпекания необходимо поставить внутрь формы большего размера, на два-три сантиметра наполненную водой. Выпекайте чизкейк 20 минут, после чего откройте духовку, снизьте температуру до 110 градусов и выпекайте еще час. Готово!
Свиные ребрышки из сериала «Карточный домик»
Вам понадобится:
- Свиные ребрышки — один килограмм;
- Соевый соус — 30 миллилитров;
- Репчатый лук — одна штука;
- Кетчуп, майонез — по три столовые ложки;
- Соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
Разделите ребрышки на одиночные кусочки и выложите в форму для запекания. Добавьте измельченный лук и тщательно обмажьте их смесью майонеза, кетчупа, соевого соуса, соли и перца. Дайте мясу помариноваться не меньше часа, а затем поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Всего через 40 минут блюдо будет готово.
Луковый суп из фильма «Дневник Бриджет Джонс»
Вам понадобится:
- Куриный бульон — один литр;
- Лук-порей — две штуки;
- Картофель — три штуки;
- Репчатый лук — одна штука;
- Сливки — 100 миллилитров;
- Пучок тимьяна;
- Лавровый лист;
- Оливковое масло — две столовые ложки.
Способ приготовления:
Лук обжарить в кастрюле до румянца. После в поджарку добавьте картофель, тимьян и лавровый лист и обжарьте на протяжении еще пяти минут. Добавьте к овощам бульон и варите около 20 минут до состояния готовности картофеля. Незадолго до конца варки достаньте из супа лавровый лист и тимьян, после чего, помешивая, добавьте сливки. Супу нужно дать немного настояться, после чего его можно разливать по тарелкам.
Суп Брока из аниме «Покемон»
Вам понадобится:
- Бекон — 300 граммов;
- Лук репчатый — одна штука;
- Чеснок — два-четыре зубчика;
- Морковь — 300 граммов;
- Сельдерей — три палочки;
- Картофель — 800 граммов;
- Брокколи — одна головка;
- Молоко — один стакан;
- Жирные сливки — 200 миллилитров;
- Сыр Гауда — 200 граммов (нарезанный кубиками);
- Мясной бульон.
Способ приготовления:
В кастрюле обжарить лук, чеснок, сельдерей и морковь. В поджарку добавить бекон и специи по вкусу. Половину бульона необходимо смешать с картофелем и отправить в блендер. Оставшуюся половину добавьте в кастрюлю к овощам и нарежьте туда же брокколи. Поставьте на средний огонь на десять минут, а затем добавьте туда картофельную смесь и тщательно перемешайте. Еще через десять минут медленно влейте в блюдо молоко и сливки. Как только на поверхности супа появятся пузырьки — снимайте кастрюлю с плиты и накрывайте на стол!
Вишневый пирог из «Твин Пикс»
Вам понадобится:
- Холодное молоко — 250 миллилитров;
- Мука — 350 граммов;
- Яблочный уксус — три чайные ложки;
- Сахар — 1,5 столовые ложки;
- Сливочное масло — 250 граммов;
- Одно яйцо;
- Вишня без косточки — один килограмм;
- Сахар — 250 граммов;
- Кукурузная мука — 3,5 столовые ложки;
- Щепотка соли.
Способ приготовления:
Смешайте охлажденное молоко с уксусом. В другой емкости смешайте муку, сахар и соль. Добавьте в муку мелконарезанное масло и хорошо перемешайте. Затем постепенно вмешайте смесь молока и уксуса, постоянно помешивая, до тех пор, пока содержимое емкости не превратится в тесто. Разделите тесто на две равные части и накройте пленкой. Поставьте в холодильник на один час.
Для начинки смешайте вишню, муку, соль и сахар в кастрюле и варите на среднем огне в течение примерно 20 минут, пока смесь не загустеет. Снимите с огня и оставьте остыть до комнатной температуры. Когда все будет готово, положите одну часть теста в форму, равномерно распределив начинку по ней, а вторую часть используйте для украшения пирога. Затем поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте в течение одного часа.
Ранее 5-tv.ru рассказывал про вкусный и очень простой салат на Новый год.
85%
-0.21 99.81
-0.33
Нашли ошибку?