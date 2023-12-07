Пэрис Хилтон объяснила решение не рожать самой
Звезда воспитывает двоих наследников. Все они появились на свет с помощью суррогатного материнства.
Фото: Zuma\TASS / ТАСС
Американская актриса и певица Пэрис Хилтон рассказала, почему родила детей с помощью суррогатного материнства. Об этом стало известно изданию Romper.
Выяснилось, что звезда решилась на такое рождение сына и дочери из-за симптомов посттравматического стрессового расстройства. Певица подверглась сексуальному насилию еще в подростковые годы. И это стало травмой на всю жизнь, из-за которой у нее развился сильный страх перед родами. Именно поэтому Хилтон сделала выбор в пользу суррогатного материнства.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем знаменитая Пэрис Хилтон строит из себя образцовую мать. Актриса решила доказать, что она не только светская львица, но и эксперт по воспитанию подрастающего поколения. Получилось ли ей заполучить внимание публике в новой сфере — читайте в нашем материале.
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