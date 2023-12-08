Эхо «свадьбы века» за 59 миллионов долларов: жениху грозит пожизненное заключение

Джейкоба Лагрона, новоиспеченного мужа дочери владельца сети Mercedes-Benz в США Мадлен Броквей, подозревают в нападении с оружием на трех полицейских.

Великолепное торжество стоимостью в 59 миллионов долларов, которое называли «свадьбой века», обернулось скандалом с криминальной горчинкой. Жениха дочери владельца сети американских автосалонов Mercedes-Benz Мадлен Броквей подозревают в преступлении первой степени, за которое он может отправиться за решетку на всю оставшуюся жизнь. По данным источников издания New York Post, техасец Джейкоб Лагрон открыл огонь по полицейским. Может, зря молодые хвастались роскошью своего праздника? Позавидовали-сглазили?

Две недели назад Броквей и Лагрон сочетались браком в Париже с невероятным размахом. Все мероприятия этой свадьбы длились в общей сложности пять дней — наряды от Dior Haute Couture, репетиционный ужин во Дворце Гарнье, ночевка в Версальском дворце, выступление группы Maroon 5 и многое другое. В социальных сетях ролики с 26-летней Мадлен и 29-летним Джейкобом мгновенно стали вирусными, сказочное торжество поразило пользователей. Но сегодня аккаунты невесты, в которых были размещены отчеты, уже удалены.

Как выяснилось, 14 марта Лагрон открыл огонь по трем полицейским, приехавшим на вызов после сообщения о стрельбе. Обвинительный протокол сообщает, что молодой человек «намеренно и осознанно угрожал офицерам неминуемыми телесными повреждениями», а еще запугивал огнестрельным оружием, которое крутил в руках. Информаторы СМИ подчеркивают, что все это жених богатой наследницы вытворял в пьяном виде — возможно, это и вовсе была дурная шутка, просто игра для него. Лагрон был арестован на месте происшествия, а затем освобожден под залог в 20 тысяч долларов.

Пострадавших нет, однако в материале газеты The Dallas Morning News появился материал о стрельбе со ссылкой на судебные документы. Перед судом Лагрон предстанет как подозреваемый именно в этом преступлении. Инцидент произошел в Техасе, по законам этого штата нападение с оружием на государственного служащего считается правонарушением первой степени. Разбег в плане наказания велик — от пяти лет до пожизненного заключения. Ситуация Джейкоба катастрофическая. Обвинение предложило ему сделку и «смягченное» до 25 лет тюрьмы в обмен на признание вины. Отказался. Теперь, если вина будет доказана в суде, участи звезды соцсетей, еще недавно — завидного жениха, не позавидуешь.

Ранее, писал 5-tv.ru, гособвинитель запросил почти 20 лет лишения свободы и огромный штраф экс-министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову.