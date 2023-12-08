Сколько там было денег? Вооруженное нападение на авто произошло в Москве

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Вооруженное нападение на авто произошло в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Брошенную машину злоумышленников вскоре обнаружили недалеко от места происшествия.

Разбойное нападение на юге Москвы — четверо неизвестных подрезали иномарку, после чего она вылетела на тротуар и сбила дорожный знак. А затем они обстреляли водителя и после этого скрылись.

По данным столичного МВД, из салона авто похищена крупная сумма. Ну а брошенную машину злоумышленников вскоре обнаружили недалеко от места происшествия — нападавших ищут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возле банка в Красногорске совершено крупное ограбление. Четверо неизвестных в балаклавах и спецовках с некой надписью напали на гендиректора крупной фирмы, похитив 20 миллионов рублей.

По имеющейся информации, бизнесмен занимается драгоценными металлами. Предприниматель встретился с человеком для обмена рублей на доллары, посредником была его помощница, которая свела с человеком со связями. 

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