Сколько там было денег? Вооруженное нападение на авто произошло в Москве
Вооруженное нападение на авто произошло в Москве
Фото, видео: 5-tv.ru
Брошенную машину злоумышленников вскоре обнаружили недалеко от места происшествия.
Разбойное нападение на юге Москвы — четверо неизвестных подрезали иномарку, после чего она вылетела на тротуар и сбила дорожный знак. А затем они обстреляли водителя и после этого скрылись.
По данным столичного МВД, из салона авто похищена крупная сумма. Ну а брошенную машину злоумышленников вскоре обнаружили недалеко от места происшествия — нападавших ищут.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что возле банка в Красногорске совершено крупное ограбление. Четверо неизвестных в балаклавах и спецовках с некой надписью напали на гендиректора крупной фирмы, похитив 20 миллионов рублей.
По имеющейся информации, бизнесмен занимается драгоценными металлами. Предприниматель встретился с человеком для обмена рублей на доллары, посредником была его помощница, которая свела с человеком со связями.
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