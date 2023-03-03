Аналогичный случай произошел в конце ноября прошлого года в Москве средь бела дня.

Возле банка в Красногорске совершено крупное ограбление. Как стало известно 5-tv.ru, все случилось днем ранее. Четверо неизвестных в балаклавах и спецовках с некой надписью напали на гендиректора крупной фирмы, похитив 20 миллионов рублей.

По имеющейся информации, бизнесмен занимается драгоценными металлами. Предприниматель встретился с человеком для обмена рублей на доллары, посредником была его помощница, которая свела с человеком со связями. В итоге пострадавшему сломали ногу, а знакомого с деньгами затолкали в машину и скрылись. Бизнесмен госпитализирован.

Аналогичный случай произошел в конце ноября прошлого года. Тогда в Москве ограбили гражданина из Средней Азии, отобрав сумку со 100 тысячами долларов. Перед нападением предполагаемые преступники выстрелили в воздух несколько раз, а после повалили на землю. Полицейским пострадавший заявил, что деньги якобы заработаны.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как действуют «галантные» злоумышленники в Санкт-Петербурге.