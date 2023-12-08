«Ненавижу»: Тарасов оставил беременную Костенко с тремя детьми

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 36 0

Костенко оставила детей с бабушкой из-за поездки в Бишкек

«Ненавижу»: Тарасов оставил беременную Костенко с тремя детьми

Фото: Instagram* / kostenko.94

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Фанаты модели возмущены поступком футболиста.

Модель Анастасия Костенко, беременная уже четвертым ребенком, рассказала в личном блоге, что собирается открыть магазин одежды. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова вместе с единомышленницами отправилась в столицу Киргизии Бишкек, где она планирует изучать производство одежды.

Однако ее планы могут и не осуществиться из-за поведения мужа. Изначально он обещал присмотреть за детьми, но не сдержал обещание и уехал в Дубай вместе с другом — рэпером T-Killah.

Чтобы хоть как-то справиться с тремя детьми, модели пришлось просить помощи у своей мамы. Та ради этого специально приехала в Москву из Сальска.

«Прощаться не люблю, ненавижу! Очень тяжело дается. Тем более, что я вернусь, а мама уедет. Мы с ней побыли всего ничего. Дочь Милана проснулась, услышала, что я собираюсь, и давай плакать. Наверное, в эти моменты я умираю. Очень тяжело без деток, но я объяснила, что улетаю по делам, так нужно. Всем прекрасного дня!» — переживает Костенко в соцсетях.

Подписчики знаменитости возмущены таким поступком Тарасова. Они считают, что с его стороны было неправильно оставлять беременную жену в такой ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Костенко так часто беременеет.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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