Футболист и его супруга Анастасия Костенко ждут четвертого ребенка.

Модель и обладательница различных титулов красоты Анастасия Костенко часто оказывается в центре внимания, а ее посты в личном блоге всегда становятся поводом для обсуждений. На днях супруга Тарасова в социальной сети ответила на один из самых животрепещущих вопросов: звезда объяснила, почему так часто беременеет.

В день матери модель выложила шутливое видео, подписав: «Почему я рожаю по мнению некоторых близких и незнакомых?». Ролик Анастасия сопроводила песней группы Pizza и певицы Zivert, строка которой гласит в себе такой ответ: «Я не хочу работать, я могу лишь…». Сама же Костенко на видео предстала в красивом вечернем платье, в котором хорошо виден округлившийся живот.

Под роликом жена футболиста опубликовала серьезный ответ. Она объяснила, что очень любит детей и получает удовольствие от своей жизни в роли матери.

«Да, иногда сложно. Да, от бессонницы и бессилия иногда хочется взвыть, но все это временно и растворяется в череде положительных событий, связанных с детьми», — поделилась многодетная мама.

Также Анастасия отметила важность праздника. По ее мнению, ценность матери должна «вспоминаться» каждый день. Костенко считает, что женщины не должны обесценивать свой труд.

«И если дана свыше какая-то миссия, то я счастлива, что одна из них — становление мамой и возможность делиться опытом, как оставаться счастливой, самодостаточной, заниматься любимыми детьми и делом по душе», — написала в посте модель.

У Анастасии и Дмитрия Тарасова уже трое детей: две дочери и сын. Сейчас пара ждет четвертого ребенка — должен родиться мальчик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Костенко ответила на слухи о бедной жизни с Тарасовым.

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