Алисе Фрейндлих — 89: как театр лишил ее любви и почему она молится на сцене

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Рита Миронова
Рита Миронова 42 0

Народной артистке СССР Алисе Фрейндлих исполнилось 89 лет

Алисе Фрейндлих — 89: как театр лишил ее любви и почему она молится на сцене

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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Звездой отечественного кинематографа артистку считает даже президент. Каким был ее путь к успеху?

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих отмечает 89-летие. Более 60 лет своей жизни она работает на сцене — в одном Большом драматическом театре имени Георгия Товстоногова актриса прослужила более 40 лет. Несмотря на возраст, она продолжает трудиться и участвовать в театральных постановках.

Правда, карьера внесла в личную жизнь Фрейндлих свои коррективы. Изначально она влюбилась в режиссера, который был старше нее на 16 лет. Тогда еще совсем молоденькая, но уже замужняя Алиса «мертвецки» полюбила Игоря Владимирова и ради него даже поменяла театр.

Вскоре рабочие отношения породили еще и романтические. Обоим пришлось признаться во всем своим партнерам. У Владимирова на тот момент уже был сын.

Союз Фрейндлих и Владимирова продлился почти 20 лет — они были влюблены друг в друга и в творчество. Режиссер давал любимой практически все роли в своих спектаклях. А потом Фрейндлих стали снимать в кино — «Служебный роман», «Сталкер», «Д’Артаньян и три мушкетера». Популярность актрисы стремительно росла, только вот супруг от этого радости за жену не испытывал.

«Кобель, он и есть кобель, хотя я безумно ценю его талант режиссера и актера. Он начал пить и распускал вожжи. Одно время театр стал для него собственным борделем», — приводит слова актрисы издание «Экспресс газета».

В итоге они расстались. Ссоры стали публичными и слишком серьезными, а само расставание получилось горьким для обоих. Чтобы окончательно распрощаться и двигаться дальше, Владимиров не позволил Фрейндлих доиграть роли в его спектаклях. Так она ушла в Большой драматический театр имени Товстоногова.

Позже она встретила вторую любовь своей жизни — художника Юрия Соловьева. С ним актриса была почти семь лет, пока и он не почувствовал, как ему не по душе быть «мужем Алисы Бруновны», а не Юрием Соловьевым.

Так Алиса Фрейндлих осталась с дочерью, внуками и правнуками. Она продолжает играть в спекталях и иногда снимается в кино, а перед каждым выходом на сцену молится и просит прощения у родных и близких. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в фильме «Служебный роман» найден неожиданный киноляп с маникюром Верочки.

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