В фильме «Служебный роман» найден неожиданный киноляп с маникюром Верочки

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 1 574 0

В фильме «Служебный роман» нашли киноляп с маникюром Верочки

В фильме «Служебный роман» найден неожиданный киноляп с маникюром Верочки

Фото: Кадр из к/ф «Служебный роман», реж. Эльдар Рязанов, 1977 г.

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Одна из сцен любимой россиянами картины Эльдара Рязанова выдала нелинейность графика съемок.

В нетленной истории любви «Служебный роман» режиссера Эльдара Рязанова обнаружен странный киноляп. И связан он с одной из ярчайших, хоть и не главных героинь картины — секретаршей Верочкой, ее сыграла неподражаемая Лия Ахеджакова. Внимательный зритель с легкостью обнаружит небольшую нестыковку в эпизоде, в котором глава отдела Людмила Прокофьевна Калугина в исполнении Алисы Фрейндлих учится у своей сотрудницы женственности.

Фильм «Служебный роман» вышел на экраны в 1977 году и тут же покорил сердца советских граждан. В сегодняшней России по-прежнему трудно найти человека, который бы не видел эту замечательную мелодраму. Стоит ли говорить, что даже если внимательные зрители найдут еще сотню технических ошибок в ленте, это ни на йоту не снизить градус народной любви.

Кадр из к/ф «Служебный роман», реж. Эльдар Рязанов, 1977 г.

Итак, Калугина, которая решила преобразиться, попросила совета к модницы-секретарши. Верочка заходит в ее кабинет и со всей серьезностью принимается за консультирование. В этот момент (эпизод начинается через час и 12 минут с начала фильма) на ней голубой «батничек», черные брюки, много украшений, маникюр — ярко-красный. Это легко увидеть благодаря активной жестикуляции рук.

Потом в кабинет Калугиной врывается комиссия по инвентаризации, и урок женственности приходится перенести в актовый зал. Верочка располагается на сцене, продолжая взмахивать руками, и здесь у нее уже нет красного лака на ногтях. Вероятно, сцена снималась с перерывами, и съемочная группа забыла проверить маникюр Ахеджаковой. Стало интересно? Отличный повод пересмотреть это душевное кино, верно?

Ранее 5-tv.ru писал о фильме, который был назван самым страшным в истории.

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