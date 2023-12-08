РЕН ТВ получили премию ТЭФИ в номинации «Дневная информационная программа»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 33 0

МИЦ «Известия» выиграли и в других категориях. В каких именно?

Фото, видео: 5-tv.ru

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Телеканал РЕН ТВ, входящий в Национальную Медиа Группу (НМГ), получил премию ТЭФИ в номинации «Дневная информационная программа». Награду вручала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. Заветную статуэтку «Орфея» забрала ведущая РЕН ТВ Ксения Седунова.

«Огромное, огромное спасибо всем нашим зрителям за то, что вы нас смотрите. Спасибо членам жюри, которые за нас голосовали. Конечно же, без наших зрителей не было бы наших новостей, мы стараемся для вас», — сказала журналистка.

В своей речи телеведущая поблагодарила генерального директора МИЦ «Известий» Владимира Тюлина за поддержку. Также она сказала теплые слова в адрес своих коллег по телеканалу.

А в номинации «Журналистское расследование» победили корреспонденты МИЦ «Известий» Иван Литомин и Анна Муравьева. Они удостоились премии за сюжет «Золото. Чужакам тут не место», который рассказывал про поселок под Читой, живущий за счет нелегальной добычи золота. Сюжет был показан на РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что проекты и актеры СТС победили в номинациях ТЭФИ.

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