Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел мечтает сыграть Анну Каренину

Известная турецкая актриса Ханде Эрчел призналась в интервью «Кинопоиску», что хотела бы сыграть Анну Каренину из одноименного романа Льва Толстого.

Ее коллега по съемкам в новом сериале «Совершенно другой» Бурак Дениз также мечтает сыграть героя из русской классики. Только выбор его пал на роман Федора Достоевского «Преступление и наказание».

По его словам, он давно хочет сыграть персонажа со сложными психологическими проблемами, который скрывается от закона.

«Внутри героя происходит что-то важное, и это напряжение не отпускает. Зритель хочет увидеть раскаяние, сожаление или освобождение. Поэтому история любого преступления и наказания так затягивает», — размышляет Дениз.

И сейчас в новом детективном сериале «Совершенно другой» он играет именно такого героя. Эрчел же досталась роль строгого прокурора.

Ханде Эрчел получила широкую известность благодаря ролям в сериалах «Любовь не понимает слов», «Черная Жемчужина», «Постучись в мою дверь». Бурак Дениз также стал популярным после роли в сериале «Любовь не понимает слов».

А вот в России уже вовсю снимают адаптацию сериала «Постучись в мою дверь». Как проходит этот процесс — смотрите в нашем материале.