Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел мечтает сыграть Анну Каренину

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 33 0

Почему выбор турецкой актрисы пал именно на эту героиню из русской классики?

Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел мечтает сыграть Анну Каренину

Фото: Кадр из сериала «Любовь не понимает слов», 2016 г.

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Известная турецкая актриса Ханде Эрчел призналась в интервью «Кинопоиску», что хотела бы сыграть Анну Каренину из одноименного романа Льва Толстого.

Ее коллега по съемкам в новом сериале «Совершенно другой» Бурак Дениз также мечтает сыграть героя из русской классики. Только выбор его пал на роман Федора Достоевского «Преступление и наказание».

По его словам, он давно хочет сыграть персонажа со сложными психологическими проблемами, который скрывается от закона.

«Внутри героя происходит что-то важное, и это напряжение не отпускает. Зритель хочет увидеть раскаяние, сожаление или освобождение. Поэтому история любого преступления и наказания так затягивает», — размышляет Дениз.

И сейчас в новом детективном сериале «Совершенно другой» он играет именно такого героя. Эрчел же досталась роль строгого прокурора.

Ханде Эрчел получила широкую известность благодаря ролям в сериалах «Любовь не понимает слов», «Черная Жемчужина», «Постучись в мою дверь». Бурак Дениз также стал популярным после роли в сериале «Любовь не понимает слов».

А вот в России уже вовсю снимают адаптацию сериала «Постучись в мою дверь». Как проходит этот процесс — смотрите в нашем материале.

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