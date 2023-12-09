Эти числа принесут удачу: в какие дни лучше ставить новогоднюю елку

Чтобы обзавестись новыми знакомствами, дерево лучше всего украсить 21 декабря. Какие еще даты считаются благополучными?

Почти каждая семья России устанавливает новогоднюю елку в своем доме. Но если это сделать в определенные даты, то грядущий год обещает быть счастливым. Об этом рассказало издание utro.ru.

Если поставить елку 14 декабря, то следующий год будет для семьи спокойным и душевным. Желательно устанавливать дерево в три или в пять часов дня. А если поставить елку утром 15 декабря, то можно смело загадывать желание.

А вот 18 число обещает сделать грядущие 12 месяцев магическими, загадочными и довольно необычными. Если поставить елку 21 декабря, то 2024 год будет полон новых знакомств и незабываемых впечатлений. Кстати, в эти числа дерево лучше украшать после шести вечера.

Если устанавливать елку в преддверии католического Рождества, то в следующем году стоит ожидать приток финансов и душевное эмоциональное состояние. А сам Новый год будет полон красоты. Влюбленным лучше поставить елку 25 и 28 декабря. Эти дни обещают гармонию и понимание в грядущем году.

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