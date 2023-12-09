Канцлер ФРГ Шольц обвинил Россию в прекращении поставок газа в Европу

Канцлер Германии Олаф Шольц обвинил России в прекращении поставок газа в Европу. Об этом он заявил на съезде Социал-демократической партии страны.

«Это имеет последствия для цен на энергию», — заявил Шольц.

Политик рассказал, что Германия потеряла половину получаемого газа, а Европа недосчиталась 120 миллиардов кубометров углеводородов.

Немецкое правительство решило исправить ситуацию с помощью покупки газа у Норвегии. Для этого они начали строить СПГ-терминалы на севере страны.

Ситуация с поставками газа в Германию сильно усложнилась, после того, как на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» устроили теракты. Это произошло в ноябре прошлого года.

Ранее 5-tv.ru писал, что частный бизнес Чехии не устоял перед закупкой российского газа. Часть торговых компаний закупает его у России, несмотря на запрет.