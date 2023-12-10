Приоткрыла завесу тайны: Ефременкова познакомилась с сыном возлюбленного

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Ефременкова похвасталась знакомством с сыном возлюбленного

Приоткрыла завесу тайны: Ефременкова познакомилась с сыном возлюбленного

Фото: Instagram* / efremenkovvvva

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Экс-участница «Дома-2» некоторое время не посвящала поклонников в детали своей личной жизни. Теперь же с каждым днем она стала открываться публике.

Экс-участница скандального реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова похвасталась знакомством с 19-летним сыном возлюбленного. Об этом она рассказала в социальной сети.

После громкого расставания с отцом своих детей Мондезиром Свет-Амуром Ефременкова решила — больше делиться подробностями личной жизни она не будет. Поначалу она скрывала, что ее сердце больше не свободно, но чуть позже призналась — в жизни появилась достойный мужчина. Однако внешность избранника не показывает, также, как и не рассказывает, как его зовут, чем он занимается. Известно лишь, что Ефременкова знакома с ним около 20 лет. А недавно блогер сообщила, что она оставила своих мужчин дома, а сама отправилась в салон красоты.

Тут же поклонники стали интересоваться, кто эти мужчины, ведь сыновей она оставила в Туапсе. Ефременкова не стала интриговать публику и призналась.

«У моего мужчины есть взрослый 19-летний сын. Очень классный мальчик, в Москву мы приехали втроем. И, слава Богу, так сложились обстоятельства, что у нас с ним очень классные отношения», — рассказала Ефременкова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало с известными участниками «Битвы экстрасенсов».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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