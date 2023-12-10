На Украине ограниченно годные призывники попадают в штурмовые подразделения

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 30 0

Депутат Украины Костенко: ВСУ отправляют ограниченно годных призывников в штурмовики

На Украине ограниченно годные призывники попадают в штурмовые подразделения

Фото: REUTERS

Читайте нас в: Дзен Новости

В ВСУ катастрофическая нехватка людей, и власти всеми силами затыкают дыры и больными мужчинами, и женщинами. Кто следующий — старики или дети?

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали отправлять на поле боя ограниченно годных призывников, зачисляя их в штурмовые подразделения. Об этом открыто сообщил в интервью одному из украинских телеканалов Роман Костенко — секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Удалось придумать новые правила — теперь призывник может считать ограниченно годным исключительно для военкомата, а когда он попадает в армию, то этот вопрос просто-напросто «исчезает». Костенко подчеркнул, что таких людей часто отправляют в тылы, но командиры подразделений перенаправляют их на выполнение боевых задач.

Все происходящее, разумеется. влияет на приток добровольцев в ряды ВСУ исключительно негативно.

Ранее 5-tv.ru показал кадры, что происходит на запорожском направлении в зоне СВО.

-14° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.64
-0.93 98.84
-0.97
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:25
Минобороны РФ: в зоне спецоперации впервые применили вертолеты Ка-52М
6:21
Не ругайте сразу питомца: кинолог раскрыл причины плохого поведения собак
6:03
Приоткрыла завесу тайны: Ефременкова познакомилась с сыном возлюбленного
5:45
На Украине ограниченно годные призывники попадают в штурмовые подразделения
5:27
Украина превратилась в чемодан с проблемами: как вся Европа отвернулась от Незалежной
5:09
Более 3500 километров: «Ростех» раскрыл причину рекордной дальности истребителя Су-35С

Сейчас читают

Високосный 2024 год Дракона: чем опасен и что принесет в жизнь каждому
«Я за секс» — Ханна призналась, на что готова пойти ради хайпа
«Проявление власти и силы»: какие мужчины любят подчиняться в сексе
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам