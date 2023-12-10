«Работа была плотная, но мы справились»: что происходит на запорожском направлении в зоне СВО

Задача — отрезать группировку противника от каналов снабжения, а в идеале заставить врага отступить.

Самым главным итогом года стал провал украинского наступления в зоне СВО. Оно было серьезным и масштабным, к нему было подготовлено девять отборных бригад, вооруженных натовской техникой. Ровно полгода с его начала. За это время ВСУ заняли, по их собственным подсчетам, 160 квадратных километров.

При этом, по данным российского Министерства обороны, потери противника составили свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения. Если представить эти колоссальные цифры более наглядно, то получится, что за каждый квадратный километр киевский режим положил примерно 1000 своих бойцов и 100 единиц техники. Просто выстлали телами своих солдат и остатками машин пустынные запорожские степи. И все напрасно. Контрнаступление провалилось, и вот уже наши войска идут в контратаку и возвращают захваченные ранее противником территории. Как это выглядит увидел корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Границу ДНР с Запорожьем пересекаем на максимальной скорости. Каждый километр этой прифронтовой дороги пристрелен украинской артиллерией. С трассы сразу в укрытие. На позициях бойцы 36-й армии «Град». Реактивщики готовятся к боевому выезду.

Площадь поражения 145 квадратных метров. Сейчас БК полностью загружен, готов нанести удар по позициям украинских военных.

Долго ждать цели не пришлось. Плотность артиллерийского огня на этом участке фронта остается высокой даже после провала украинского контрнаступления.

«Я отвечу вам так: несколько выездов было, а мы не спали вообще. Работа была плотная. Но мы справились», — рассказывает командир орудия с позывным «Хищник».

Справляются и сейчас. В день по четыре выезда на огневую — это минимум. Траектория каждого залпа досконально просчитывается.

40 снарядов за 20 секунд. В тылу врага череда взрывов.

В этом секторе наша дальнобойная артиллерия работает по северной части Урожайного. Из него по укрепрайонам и пунктам управления ВСУ. Задача — отрезать группировку противника от каналов снабжения, а в идеале заставить врага отступить.

Как только ВСУ получили «Град» на головы, сразу же пытаются атаковать в ответ. Открыв огонь, артиллеристы себя обнаружили. Этот расчет дважды попадал под обстрел.

«Говорит, легко отделались, от массированного авианалета дронов. Артиллеристов спасли наши зенитчики», — говорит заряжающий с позывным «Ракета».

Зенитно-ракетный взвод 68-го армейского корпуса — «глаза» нашей артиллерии.

Этот участок фронта один из самых воздушно опасных. Небо кишит дронами: от небольших разведчиков-корректировщиков до крупных промышленных «птиц», которые несут на себе по несколько 120-миллиметровых снарядов.

«У нас наступление идет. Дроны активизировались, ночью „баба Яга“ залетает, днем дроны-разведчики», — описывает ситуацию стрелок-зенитчик с позывным «Браконьер».

Для промышленных дронов, летящих на низкой высоте, нет оружия лучше пулемета.

На счету только этого расчета уже четыре сбитых беспилотника. Если цель слишком высоко и ее не видно, в арсенале бойцов всегда есть самонаводящиеся зенитные ракеты.

На этих кадрах боевая работа с применением ПЗРК «Верба». Зенитчики подбили американскую «Акулу», которая попыталась выведать координаты нашей артиллерии.

Зенитчики одновременно защищают наши оборонительные рубежи и сопровождают штурмовые группы при наступлении.

Сейчас это особенно важно. Бойцы группировки «Восток» стягивают к южным границам Урожайного: десант техники ближнего боя. Мобильный расчет АГС-17 всегда где-то рядом с пехотой. Вычисляет «блуждающие вражеские минометы».

Для танков нужно что-то помощнее «тяжелых крупнокалиберных врагов», бойцы расстреливают из птуров.

Мобильные расчеты помогают нашей пехоте в тяжелых штурмах вражеских опорников на подступах к Урожайному. Мощи наступлению добавляет наша артиллерия, которая расчищает путь к осажденным границам на стыке Запорожья и ДНР.