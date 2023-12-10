В обморок не падала? Раскрыты детали происшествия с Надеждой Бабкиной

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 46 0

Концертный директор Горох объяснил ухудшение состояния Надежды Бабкиной

В обморок не падала? Раскрыты детали происшествия с Надеждой Бабкиной

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

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Певице резко стало дурно на записи концерта для российских бойцов.

Журналисты раскрыли новые подробности внезапного обморока народной артистки РФ Надежды Бабкиной. 9 декабря знаменитость приехала в студию федерального канала, чтобы принять участие в записи концерта для российских военных, а затем знаменитости резко стало плохо. Сообщалось, что певице вызвали скорую помощь и на время увели за кулисы.

В беседе с РИА Новости концертный директор Бабкиной Сергей Горох раскрыл новые детали произошедшего. По его словам, полноценного обморока со всеми вытекающими, о котором сообщают СМИ, на самом деле не было. Бабкиной действительно стало нехорошо, но со сцены звезда сумела уйти самостоятельно, хоть и не без сопровождения медиков.

«Она в обморок не упала. Она вышла с номером своим, с „Русской песней“, спели песню, сказала речь для героев. И почувствовала себя нехорошо. Дежурный врач сопроводил ее за кулисы, мы посадили ее в кресло, вызвали скорую на всякий случай», — уточнил он.

Сейчас, по словам официального представителя, жизни певицы ничего не угрожает. Предварительной причиной ухудшения состояния певицы могло стать переутомление.

«Врач сказал, что нужно немножко отдохнуть, и через полчаса мы продолжили выступления. Надежда Георгиевна находится дома, отдыхает», — резюмировал Горох.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что произошло с Надеждой Бабкиной во время съемок.

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В обморок не падала? Раскрыты детали происшествия с Надеждой Бабкиной

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