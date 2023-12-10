Карьера пошла на спад: куда пропала звезда сериала «Бедная Настя» Елена Корикова

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 60 0

Звезда сериала «Бедная Настя» Елена Корикова отказалась от карьеры актрисы

Карьера пошла на спад: куда пропала звезда сериала «Бедная Настя» Елена Корикова

Фото: www.globallookpress.com / Gennadii Usoev

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Миловидная красавица с первых ролей получила от зрителей прозвище «русская Мерилин Монро», но оправдала его лишь отчасти.

Пару десятилетий назад Елена Корикова была одной из самых красивых актрис российского телевидения. Миловидная внешность позволила знаменитости воплотить на экранах образ крепостной Анны Платоновой в сериале «Бедная Настя». Голубые глаза в сочетании со светлыми волосами тут же спровоцировали повод для сравнения Кориковой с Мэрилин Монро, но в отличие от культовой актрисы, кинематограф оказался к Елене слишком жесток, пишет портал 72.ru.

После оглушительного успеха в «Бедной Насте», карьера Кориковой (которая, к слову, до этого была лицом модного дома в США) пошла на спад. Главных ролей очарованные обаянием Анны Платоновой режиссеры актрисе больше не предлагали. Корикова воплотила еще нескольких героев второго плана в нескольких сериалах, а потом и вовсе исчезла с радаров. Уже спустя годы стало известно, что приунывшая актриса уехала в Черногорию, нашла там мужчину мечты, сыграла с ним свадьбу и купила пентхаус.

С карьерой актрисы в России было покончено раз и навсегда. От прежней былой славы остаются лишь очень редкие посты в соцсетях. В Черногории Корикова пробует себя в качестве дизайнера интерьеров, а год назад блондинка отметила юбилей. Шутка ли, но ей исполнилось 50 лет!

Ранее 5-tv.ru писал о самом ярком романе в жизни Елены Кориковой.

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