Елена Корикова вспомнила о самом ярком романе в своей жизни: такое не забывается

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 56

Елена Корикова вспомнила о самом ярком романе в своей жизни

Елена Корикова вспомнила о самом ярком романе в своей жизни: такое не забывается

Фото: www.globallookpress.com / Ali Magomedov

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Актеры познакомились на съемочной площадке сериала «Бедная Настя» и потеряли голову друг от друга.

Звезда сериала «Бедная Настя» была одной из самых завидных невест в начале двухтысячных. Десятки, если не сотни богатых и знаменитых мужчин мечтали покорить сердце неприступной блондинки. Но счастливчиков — по пальцам пересчитать. Среди них оказался российский актер Даниил Страхов.

Для артиста эта была любовь с первого взгляда: химия случилась как раз во время съемок сериала «Бедная Настя», и молодые люди ушли в чувства с головой. При этом оба на тот момент были несвободны, рассказывает издание 7Дней.ru.

Так, Елена уже целых десять лет была счастлива с супругом Максимом Осадчим. Известный режиссер и оператор снимал любимую в клипах самых знаменитых артистов — Киркорова, Маликова, Агутина, Крутого, это, по сути, и сделало известной ее на всю страну.

Даниил тоже был глубоко женат на актрисе Марии Леоновой — вместе они еще со студенческой скамьи, и, кстати, в девушку актер влюбился тоже с первого взгляда, а потом еще пришлось биться за ее сердце. Все это артисту было непросто вычеркнуть из своей жизни, потому с новой любовью предпочитал видеться украдкой. В основном романтические свидания с Еленой проходили в отелях.

Однако тайна влюбленных быстро вырвалась за пределы отеля — по информации KP.RU, слухи докатились и супруги Даниила, которая лично появилась на съемочной площадке «Бедной Насти» и потребовала объяснений.

Но даже после этой истории супругам удалось сохранить брак: Даниил по-прежнему счастлив с Марией, а Елена пошла своей дорогой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядели звезды российского кино в начале карьеры и сейчас.

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