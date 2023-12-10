Нидерланды возобновили покупку сжиженного природного газа у России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 29 0

РИА Новости: Нидерланды купили у РФ СПГ на 109 млн евро после летнего перерыва

Нидерланды возобновили покупку сжиженного природного газа у России

Фото: © РИА Новости / Сергей Красноухов

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В сентябре Амстердам приобрел у Москвы углеводородов суммой на 109 миллионов евро.

Нидерланды снова вошли в число стран, приобретающих сжиженный природный глаз (СПГ) у России. В сентябре Амстердам оплатил поставку 211,5 миллиона кубометров углеводородов, пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные Нидерландов.

В начале осени сторона приобрела у России СПЖ на 109 миллионов евро, сообщают авторы. Отмечается, что в связи с этим нидерландский импорт из РФ увеличился на 5,3% в месячном выражении. Показатель достиг отметки в 410,5 миллиона долларов.

Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен минувшей весной заявил, что правительство страны хочет прекратить импорт СПГ из России. Были предприняты попытки расторжения действующих соглашений, а новые не заключались.

К маю объем импорта упал почти на 30%. А в июне он остановился. Это был первый в истории российско-нидерландского сотрудничества в этой области перерыв. Продлился он три месяца.

Ранее 5-tv.ru писал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил Россию в прекращении поставок газа в Европу.

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