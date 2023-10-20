Роль всей жизни: звезды кино, которые стали заложниками одного образа
7Дней.ru: Иван Охлобыстин — заложник одной роли сериала «Интерны»
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Выяснилось, что есть и обратная сторона популярности.
Многие звезды кино становятся заложниками одной сверхуспешной роли, которая определяет их амплуа в кино и на сцене. Издание 7Дней.ru решило вспомнить тех звезд, которые до сих пор ассоциируются с такой ролью.
Екатерина Волкова стала известна после роли жены в сериале «Воронины», пока никаких других ролей такого же масштаба у нее нет, но она не унывает и продолжает сниматься, ожидая «предложения на миллион».
Екатерина Волкова.
Иван Охлобыстин стал известен массовому зрителю после роли доктора Быкова в сериале «Интерны», творческой переработки идеи американского сериала «Доктор Хаус». Несмотря на свою медийность, новых предложений о съемках он не принимал, в основном его упоминания в СМИ связаны с его деятельностью на Ниве церковной.
Иван Охлобыстин.
Дарья Сагалова и Александр Якин ворвались на экраны страны в качестве Светки и Ромы Букиных в сериале «Счастливы вместе», он принес им успех и популярность, которую уже не удалось повторить при участии в других проектах. Но это не повод расстраиваться — скоро выйдет продолжение знаменитого сериала с их участием.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как сложилась жизнь актеров «Каламбура» спустя 27 лет.
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