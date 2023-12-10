Киркоров отказался от участия в шоу «Ледниковый период»

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 20 0

Филипп Киркоров не смог стать звездой ледового шоу из-за неподходящего роста

Киркоров отказался от участия в шоу «Ледниковый период»

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Артист был на пробной тренировке и понял, что лед — это не его.

Певец Филипп Киркоров мог попробовать себя в роли фигуриста, приняв участие в шоу «Ледниковый период». Однако артисту не удастся станцевать на льду из-за внешности. Как сообщил хореограф Илья Авербух KP.RU, знаменитость уже был на тренировках, и сам осознал, что его телосложение не для льда.

«Мы когда-то провели несколько тренировок с Филиппом Киркоровым, и он сказал: «Илюш, ну нет“», — поделился собеседник издания.

Королю российского шоу-бизнеса пришлось отказаться от участия в спортивном шоу из-за своего двухметрового роста, который не подходит для фигурного катания.

«Он высокий, на коньках становится еще выше», — отметил атлет.

В беседе он добавил, что хотел бы видеть в проекте Полину Гагарину, Юлию Пересильд. Из зарубежных артистов на льду, по мнению Авербуха, хорошо смотрелся бы актер Бенедикт Камбербэтч.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киркоров ответил на вопрос о завершении карьеры.

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