А Зеленский тут как тут: в Аргентине прошла инаугурация президента Хавьера Милея

В Аргентине прошла инаугурация президента Хавьера Милея
Фото: Reuters / MATIAS BAGLIETTO
Новый лидер страны принял присягу. Кто приехал на торжественную церемонию?
Новоизбранный лидер Аргентины Хавьер Милей принес присягу в качестве президента страны. Инаугурация прошла в здании конгресса. Предыдущий лидер страны Альберто Фернандес передал своему приемнику президентскую ленту и жезл.
Во время церемонии новый лидер уже успел поговорить и обнять президента Украины Владимира Зеленского, который тоже зачем-то прибыл на инаугурацию, видимо собирается просить денег у Хавьер Милея.
Впервые в истории Аргентины президентом стал экономист-либертарианец. Он обещал провести радикальные реформы. Новый лидер хочет упразднить Центробанк для борьбы с инфляцией и обещал приватизировать государственные компании. Также он допускает возможность перейти на доллар США.
Сам же Хавьер Милей довольно интересная личность. Он называет себя «тренером по тантрическому сексу». Еще он рассказывал о многомесячных воздержаниях от занятия любовью. При этом он отмечает преимущества отношений с двумя партнерами сразу.
Милей выступает против абортов, но зато не видит ничего плохого в торговле органами человека. Возможно, Зеленский приезжал как раз, чтобы обсудить эти моменты.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новый лидер Аргентины начал принимать решения по Украине.
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