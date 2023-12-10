А Зеленский тут как тут: в Аргентине прошла инаугурация президента Хавьера Милея

Новый лидер страны принял присягу. Кто приехал на торжественную церемонию?

Новоизбранный лидер Аргентины Хавьер Милей принес присягу в качестве президента страны. Инаугурация прошла в здании конгресса. Предыдущий лидер страны Альберто Фернандес передал своему приемнику президентскую ленту и жезл.

Во время церемонии новый лидер уже успел поговорить и обнять президента Украины Владимира Зеленского, который тоже зачем-то прибыл на инаугурацию, видимо собирается просить денег у Хавьер Милея.

Впервые в истории Аргентины президентом стал экономист-либертарианец. Он обещал провести радикальные реформы. Новый лидер хочет упразднить Центробанк для борьбы с инфляцией и обещал приватизировать государственные компании. Также он допускает возможность перейти на доллар США.

Сам же Хавьер Милей довольно интересная личность. Он называет себя «тренером по тантрическому сексу». Еще он рассказывал о многомесячных воздержаниях от занятия любовью. При этом он отмечает преимущества отношений с двумя партнерами сразу.

Милей выступает против абортов, но зато не видит ничего плохого в торговле органами человека. Возможно, Зеленский приезжал как раз, чтобы обсудить эти моменты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новый лидер Аргентины начал принимать решения по Украине.