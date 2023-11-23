«Если будет уместно»: новый лидер Аргентины начал принимать решения по Украине

Аргентинский президент уже обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Избранный новым президентом Аргентины Хавьер Милей предложил главе Украины Владимиру Зеленскому принять конференцию, посвященную украинскому конфликту. Об этом заявила журналистам советник аргентинского лидера по внешней политике Диана Мондино.

«Они организовывают мирную конференцию в Латинской Америке и Украине, и мы предложили себя в качестве места проведения, если это будет уместно», — сказала она.

Предложение прозвучало в момент телефонного разговора Милея и Зеленского. Мондино подчеркнула, что беседа была отличной и дружелюбной.

До этого Милея с избранием поздравил президент России Владимир Путин и пожелал ему успехов в управлении Аргентиной и крепкого здоровья. Также в МИД России подчеркнули, что надеются на укрепление дружеских отношений и готовы приложить для этого усилия во всех областях.

Хавьер Милей в своей политике придерживается правых взглядов. Президентское кресло он официальной займет 10 декабря. Ранее Милей выступил против вступления Аргентины в БРИКС, куда ее позвали присоединиться с 1 января 2024 года. Работать над отношениями с Россией он был не намерен.

Профукал шанс: почему Зеленскому придется подписать капитуляцию перед Россией

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно о новом президенте Аргентины.