В центре Москвы неизвестные вскрыли квартиру Александра Градского

В центре Москвы неизвестные вскрыли квартиру народного артиста России Александра Градского и вынесли из нее вещи. Об этом сообщило издание «МК».

Вдове музыканта Марине Коташенко позвонили соседи и рассказали, что из жилья ее почившего мужа выносят вещи. После таких неожиданных новостей женщина, не задумываясь, вызывал полицию.

Но вот только обратной связи от правоохранителей не поступило. Соседи сказали, что вещи погружали в грузовик. А рядом с машиной они заметили человека, который сильно напоминал сына артиста от третьего брака — Даниила. Но из-за темного времени суток об этом нельзя говорить наверняка.

Сам грузовик дважды подъезжал к дому музыканта. Пока что нельзя достоверно сказать, была ли это кража и какие именно вещи пропали.

Вдова артиста в этот момент находилась за городом. Она не смогла оставить детей одних, поэтому на место возможного преступления не выехала.

После смерти музыканта квартира в центре Москвы досталась вдове и двум младшим детям артиста. Если вещи и вправду пропали из квартиры музыканта, то Марина Коташенко напишет заявление в полицию.

Ранее 5-tv.ru писал, что вдова Градского объяснила, почему на его могиле все еще не установлен памятник.