После помощи Украине у США остался миллиард долларов для военных нужд

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Янг: После помощи Украине у США остался миллиард долларов для военных нужд

После помощи Украине у США остался миллиард долларов для военных нужд

Фото: www.globallookpress.com / Mauricio Campino

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В Белом доме отметили, что США не должны выбирать между обеспечением собственной боеготовности и поддержкой союзников, в том числе Украины.

У США остался примерно один миллиард долларов на восполнение собственных запасов вооружений, которые истощаются регулярными поставками на Украину, заявила глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг в интервью телеканалу CBS.

В связи с этим американское правительство находится в состоянии тревоги - политик призвала Конгресс утвердить запрос Белого дома на выделение еще аж 60 миллиардов долларов на помощь Незалежной. Она отметила, что сейчас дело омрачается тем, что в Республиканской партии ставят палки в колеса, спуская выделение бюджета на тормоза.

«Все сводится к политическому решению. Готовы ли мы рисковать своей обороноспособностью в то время, как мир становится все сложнее? Или конгресс примет меры, чтобы обеспечить нашу собственную безопасность и поддержать союзников — таких как Украина?» — сказала она.

В заключении она добавила, что большую часть этого финансирования получает оборонно-промышленный комплекс США для производства повышения количества боеприпасов и оружия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вся Европа отвернулась от Незалежной.

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