Украина превратилась в чемодан с проблемами: как вся Европа отвернулась от Незалежной

Законопроект о помощи Украине конгрессмены отклонили, предсказуемо и в очередной раз. И это ключевой момент конфликта. Совсем недавно страны коллективного Запада наперебой клялись в верности Киеву.

«Если Путин победит на Украине, он не остановится на этом. Он нападет на нашего союзника по НАТО, и мы, как члены НАТО, будем вынуждены вступить в конфликт», — сказал американский президент на этой неделе.

Эту угрозу Джо Байден придумал с одной единственной целью, чтобы оправдать собственный провал «украинского проекта». Конгресс отклонил в очередной раз голосование о выделении новых миллиардов долларов Киеву. Залить деньгами и оружием Зеленского и его режим — это последняя надежда для Байдена и демократической партии остаться в Белом доме. Байден делает последнюю ставку. Идет ва-банк и блефует. Он пугает американцев Третьей мировой войной. Карты еще не вскрыты, формально осталась неделя до «часа икс».

13 декабря последнее заседание Конгресса до зимних каникул, а они длинные — до 9 января. Бюджет не принят, а значит Киев не получит ни цента. Корреспондент «Известий» Николай Мастеров встретил Джо Байдена в Лас-Вегасе и понял, демократы заигрались.

Глядя на пылящую под солнцем северной Калифорнии бронетехнику, где-то на Банковой роняют горькие слезы. А тут еще такое.

«США не в состоянии давать Украине какие-либо гарантии относительно дальнейшей помощи в свете позиции Конгресса», — заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Они же специально приехали из Киева в Вашингтон, чтобы на ломанном английском просить еще оружия и денег.

«Ситуация на восточном фронте сложная. Агрессор пытается сосредоточить свои силы. Однако наши солдаты уверены, что смогут сорвать их планы. Так давайте обеспечим их вместе ради Украины и свободного мира», — заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Интонация изменилась и у Зеленского. Если год назад он требовал:

«Докажите, что вы с нами, докажите, что вы нас не отпустите, докажите, что вы действительно европейцы, и тогда жизнь победит смерть, а свет победит тьму. Слава Украине!» — говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Теперь жалостливо просит и не забывает благодарить:

«Украина не стремится только зависеть от партнеров, Украина стремится и реально может стать донором безопасности для всех наших соседей, когда сможет гарантировать себе защиту», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Но перед выступлением по видеосвязи в Конгрессе, где решали выделять ли Украине очередной транш в размере 61 миллиардов долларов, Зеленский перенервничал.

«Зеленский, кстати, не смог участвовать в нашем брифинге, что-то случилось в последнюю минуту», — сказал старший сенатор США Чак Шумер.

Из-за провала на фронтах у киевского режима сдают нервы. Да и у Байдена.

«Конгресс и республиканцы в Конгрессе готовы сделать Путину величайший подарок, на который он только мог надеяться, и отказаться от нашего глобального лидерства не только в пользу Украины, но и за ее пределами», — сказал президент США Джозеф Байден.

В ходе предвыборной компании Джо Байден приехал в Лас-Вегас. Здесь он встречается с избирателями. В то время как сейчас в Вашингтоне с ним жаждут встречи украинские просители. Но Байден словно отделался от них словами поддержки и улетел подальше почти за 3,5 тысячи километров, хотя обещал оставаться с Украиной, пока она еще есть.

Законопроект о помощи Украине конгрессмены отклонили, предсказуемо и в очередной раз. И это ключевой момент конфликта. Совсем недавно страны коллективного Запада наперебой клялись в верности киевскому режиму.

Но цена таких обещаний максимум полцента, и это было понятно с самого начала, рассказывает в эксклюзивном интервью «Известиям» американский офицер в отставке Скотт Беннетт.

«Они никогда и не собирались давать никаких обещаний Украине. Зеленский действовал в заблуждении, что его спасут и отправят на виллу в Майами, Италии или Франции, но они этого не сделают. Все обещания, данные НАТО, оказались бесполезными, как и Минские соглашения, ненадежная ложь, написанная на бесполезной бумаге», — заявил бывший офицер армии США Скотт Беннетт.

Накачали обещаниями так, что отдельные личности до сих пор верят в силу и сакральное предназначение Украины.

«Никто никогда не посадит нас за стол переговоров с Россией, пока мы сами не решим, что это путь вперед. Я думаю, мы уже много раз доказали, что нас нельзя водить за руку», — сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Но у большинства, в отличие от Кулебы, уже спала пелена с глаз.

«Станем мы там членом НАТО? Ну, я скажу вам, я здесь общаюсь и скажу, что шанс у нас небольшой. Я бы его оценил в 20%», — заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

Для коллективного Запада Украина превратилась хрестоматийный в чемодан с проблемами, который тяжелый, неудобный, но выбросить жалко.

На этом бульваре в Лас-Вегасе год назад шумели демонстрации в поддержку Украины. Манифестанты громко кричали, махали жовто-блакитными флагами, держали в руках картонки с призывами не бросать Незалежную. Сегодня этот флэшмоб у американцев уже не в тренде. Люди заняты своими делами, про Украину совсем забыли. А картонки с призывами разобрали бездомные, которые используют их по своему усмотрению.

Вот и министр обороны Германии Писториус две недели назад уверял и вселял надежду.

Но на этой неделе сломался и он.

«Мы делаем то, что можем. То же самое относится почти ко всем другим союзникам и партнерам. Во-первых, мы не союзник Украины. Мы не состоим в одном Альянсе», — заявил министр обороны Борис Писториус.

Тот же депутат Гончаренко поняв, что Украина НАТО не нужна прямо в Вашингтоне находит, как ему кажется, выход.

«Давайте договор с США, где США дают нам гарантии безопасности, а мы в ответ за это берем на себя обязательства воевать в том числе и за интересы США там, где это нужно будет США. Тайваню, Японии нужна безопасность от Китая? Пожалуйста, у вас есть союзник Украина!» — сказал депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

Но всем, кажется, понятно, с такими союзниками и враги не нужны.

«Украина должна быть нейтральным государством, как Швейцария. Мы всегда говорили это с самого начала. Это единственная надежда выжить и процветать. Посмотрите, какая процветающая Швейцария. Украина могла бы быть такой же, но если она не откажется от этих поклоняющихся Бандере нацистов с татуировками на лицах и ненавистью в сердцах, ей будет суждено стать тлеющими руинами», — сказал бывший офицер армии США Скотт Беннетт.

Разочаровались в Украине даже звезды. Когда-то одна актриса Голливуда эффектно бегала во время воздушной тревоги.

Бен Стиллер был уверен, что ему оказали честь.

Еще один актер давал Зеленскому подержаться за свой Оскар.

В марте этого года заезжал Орландо Блум. Эльф из «Властелина колец» стал последним.

Зеленский сам вскоре отправится за океан — на инаугурацию президента Аргентины. Больше, похоже, его уже нигде не ждут.