Трампа просят ничего не делать: он приготовил неприятный сюрприз для украинцев

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 22 0

Существуют три варианта развития событий.

Что ждет украинских беженцев в США после решения Трампа

Фото: Reuters/Evan Vucci

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Трамп приготовил неприятный сюрприз для украинцев

Американский президент Дональд Трамп должен принять решение, от которого будет зависеть дальнейшее проживание украинских беженцев на территории США. Об этом сообщает издание Politico.

В срок до 19 октября Белый дом примет решение о продлении или отмене статуса временной защищенной категории (TPS) для более чем 100 тысяч граждан Украины.

На фоне напряженности в отношениях Киева и Вашингтона, законодатели отмечают вероятность неприятного для украинцев исхода событий.

«Значительный политический откат, который возникнет из-за попыток администрации депортировать украинцев, является важным фактором здесь», — сказал собеседник издания, один из помощников Конгресса, знакомый с двухпартийными обсуждениями политики по Украине.

Однако, для существует и третий вариант — оставить TPS без внимания, дать указу истечь, что автоматически продлит его действие еще на шесть месяцев. В таком случае украинцы, живущие в Америке, получат статус «лимбо».

Уточняется, что последний вариант «сможет помочь» администрации Трампа найти золотую середину между двумя полюсами — голосами сторонников жесткой иммиграционной политики и депортацией тысяч украинцев в зону ведения боевых действий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о заявлении Трампа про недопущение атаки США на Иран до промежуточных выборов в США 3 ноября.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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