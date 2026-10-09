Трампа просят ничего не делать: он приготовил неприятный сюрприз для украинцев
Существуют три варианта развития событий.
Фото: Reuters/Evan Vucci
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Трамп приготовил неприятный сюрприз для украинцев
Американский президент Дональд Трамп должен принять решение, от которого будет зависеть дальнейшее проживание украинских беженцев на территории США. Об этом сообщает издание Politico.
В срок до 19 октября Белый дом примет решение о продлении или отмене статуса временной защищенной категории (TPS) для более чем 100 тысяч граждан Украины.
На фоне напряженности в отношениях Киева и Вашингтона, законодатели отмечают вероятность неприятного для украинцев исхода событий.
«Значительный политический откат, который возникнет из-за попыток администрации депортировать украинцев, является важным фактором здесь», — сказал собеседник издания, один из помощников Конгресса, знакомый с двухпартийными обсуждениями политики по Украине.
Однако, для существует и третий вариант — оставить TPS без внимания, дать указу истечь, что автоматически продлит его действие еще на шесть месяцев. В таком случае украинцы, живущие в Америке, получат статус «лимбо».
Уточняется, что последний вариант «сможет помочь» администрации Трампа найти золотую середину между двумя полюсами — голосами сторонников жесткой иммиграционной политики и депортацией тысяч украинцев в зону ведения боевых действий.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о заявлении Трампа про недопущение атаки США на Иран до промежуточных выборов в США 3 ноября.
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