Зеленский анонсировал переговоры Украины и США в ближайшее время

Украинская делегация проведет переговоры с представителями США 9 и 10 октября. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, его заявление привели в Reuters.

По словам украинского лидера, в ходе встреч планируется обсудить дальнейшие дипломатические усилия. При этом Зеленский раскритиковал подход Вашингтона к возможному урегулированию конфликта и призвал американскую сторону усилить экономическое давление на Россию, а не сосредотачиваться на перспективах совместных проектов.

По данным «РБК-Украина», в состав украинской делегации войдут руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, а также его заместитель Сергей Кислица.

По информации источника, в середине октября Вашингтон также может провести отдельные переговоры с Москвой. Предполагается, что на них стороны рассмотрят возможность достижения договоренностей по завершению украинского конфликта.

Состав американской делегации пока не раскрывается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия настаивает на комплексном урегулировании украинского конфликта и считает недостаточными отдельные договоренности. Как заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, Москва стремится добиться решения, которое исключит повторение причин конфликта в будущем.

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