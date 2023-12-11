ФСБ выявила в Крыму сеть украинских агентов, готовивших теракты

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) раскрыли сеть украинских агентов, готовивших теракты в Крыму. Как сообщили в пресс-службе ведомства, разветвленная сеть агентов была создана под контролем западных кураторов.

«Предотвращено совершение 14 диверсионно-террористических актов, обнаружено 15 схронов с оружием и более 200 килограммов взрывчатки. За подготовку к терактам осуждено десять лиц, а также задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб», — рассказали в ФСБ.

Так, украинские агенты планировали совершить диверсии в отношении представителей органов государственной власти, российских военных, сотрудников ФСБ, а также в отношении инфраструктуры Крыма.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Крыму задержан украинский агент, который шпионил за Росгвардией.