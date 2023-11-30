В Крыму задержан украинский агент, который шпионил за Росгвардией

В ФСБ рассказали, что он собирал для Киева и другие данные.
Фото, видео: www.globallookpress.com / w85; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму агента спецслужб Украины, который подозревается в совершении шпионажа. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
«По заданию противника отслеживал передвижения подразделений Росгвардии, а также собирал данные о системе инженерных сооружений и заграждений, предназначенных для обороны полуострова», — говорится в сообщении.
В отношении жителя Крыма возбуждено уголовное дело. Правоохранители продолжают следствие.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве предотвратили теракт на железнодорожной станции. Правоохранители задержали мужчину, который пытался сделать это по заданию неустановленного соучастника.
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